[VIDÉO] Des chats miaulent les plus belles chansons françaises et c’est hilarant tellement c’est niaiseux

«Quelqu’un» a fait un montage vidéo de chats qui miaulent les grands succès de la chanson francophone et on ne pouvait nous empêcher de le partager.

On a mis «quelqu’un» entre parenthèses parce que le quelqu’un, c’est Mathieu Bouillon, le génie qui a offert au monde cette inoubliable parodie d’une bande de complotistes.

Jamais le cri d’alarme du milieu culturel n’a résonné si fort que lors de cette mobilisation, dont on a enfin retrouvé les vraies bandes sonores. D'autres vidéos sur La Page à Mathieu Bouillon. Publié par Mathieu Bouillon sur Mercredi 24 mars 2021



Le bon Bouillon a récidivé en changeant de registre cette fois-ci.

Il a recueilli des dizaines de photos de chats auprès de ses abonnés Facebook et il a atrophié ses cordes vocales pour reproduire les miaulements mélodiques des minous.

Les chats du Québec sous la direction de Mathieu Bouillon interprètent donc notamment «Une chance qu’on s’a», «Je t’aime» et «Si fragile».

Même que leur version de «Un peu plus haut, un peu plus loin» n’a rien à envier à celle de Céline et Ginette qui a récemment fait brailler un youtubeur américain.

C'est à voir, et surtout à entendre, ici: ▼

La Langue au Chat Redécouvrez les plus belles chansons françaises, miaulées par des chats bien de chez nous, de Sardou à Moffatt. Publié par La Page à Mathieu Bouillon sur Vendredi 1 octobre 2021

