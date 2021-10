Sexe, trahison et transformation capillaire foutent le trouble à l'île de l'amour

Partager







Gros début de semaine à Los Cabos alors que du sexe, de la trahison et une transformation capillaire ont brassé la villa.

Voici toute l'action que vous avez manqué pour être fin prêt pour la finale de la semaine:

Du sexe à la télé

Disons que la première suite intime de la saison entre Tommy-Lee et Anna-Maëlle n’a pas été de tout repos... Si les 12 caméras dans les chambres ont un peu freiné nos deux tourtereaux, ça ne les a quand même pas empêchés de faire ce qui semble être une partie de lutte gréco-romaine sous les couvertures. Le plus étonnant là-dedans, c’est que le couple a affirmé que c’était l’ébat sexuel le plus malaisant de leur vie. Peut-être parce que papa et maman regardaient le tout à la maison.

Anna-Maëlle était d'une humeur radieuse le lendemain matin.

Marilou hypnotise les candidats

La nouvelle insulaire qui est débarquée sur l’île n'est pas passée inaperçue. Même Tommy-Lee a semblé perdre ses moyens. Si elle a réussi à faire suer Keon comme s’il était en train de bencher trois «plates», elle a rencontré un mur lors de ses dates avec Benjamin et son coup de cœur, le beau Tommy-Lee. Ses chums de filles l’ont fortement encouragé à poursuivre son but de «briser un couple» et elle a capté l’attention d’Arnaud et de Gabriel.

Maeva dans tout ça?

La pauvre Maeva a vraiment connu une semaine de «cul». Il n’y a clairement aucun intérêt à poursuivre sa relation avec Gabriel (le gars du sandwich au jambon) et le seul garçon qui l’intéressait est tombé sous le charme de la chasseuse Isabelle. Pendant qu’Isabelle french Keon dans un coin, Maeva est consacré la personne la moins honnête dans le jeu... rien pour l’aider, le public pense même qu’elle ne trouvera pas l’amour sur l’île.

Vraiment on souhaite qu’un gars entre bientôt dans l’aventure pour sauver ce qui reste du moral de Maeva.

Isabelle part à la chasse

Si vous pensiez que Marek et Isabelle allaient terminer l’aventure ensemble, vous avez sous-estimé Isabelle. Dès l’arrivée de Keon, elle n’avait que des yeux pour lui. Au diable l’amitié, c’est l’amour qui prédomine. Malgré le fait que Maeva démontre clairement son intérêt avec Keon, Isabelle ne rate pas l’occasion de frencher ce dernier et créée la zizanie chez les filles. De son côté, Marek tente de remonter la pente et peut tenter sa chance avec Sandrine.

Est-ce que Samy serait en danger ?

Méchant changement

Avant sa date avec Arnaud, Marilou a laissé entendre qu’elle préférait les cheveux courts. Notre «keffeuse» lui a fait une petite coupe gratuite et le résultat est quand même impressionnant. Ce qui surprend le plus, c’est que le principal intéressé ait laissé quelqu’un couper sa crinière dorée qu’il aimait tant. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour impressionner une fille. Le tout s’est terminé avec un long bec plein de poils.

Malaise

Quelques instants après son makeover improvisé avec Arnaud, Marilou a pris un temps avec Gabriel. On est encore en train de décoder la moitié de ce qu’ils ont dit parce qu'on ne parle pas le langage des astres, mais on peut comprendre qu’ils ont passé un bon moment. Probablement parce qu’ils ont terminé la discussion avec un french de presque 45 secondes (selon Gabriel, toujours le gars du sandwich) Vous comprendrez qu' Arnaud voulait s’arracher les cheveux après avoir appris la nouvelle.

