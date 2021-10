Madonna partage une création d’une artiste visuelle montréalaise sur Instagram

Partager







C'est tout un honneur que l’artiste visuelle Marie-Claude Marquis, surnommée MC Marquis, a reçu dernièrement.

Nul autre que Madonna, la reine de la pop, possède maintenant dans sa collection l'une des œuvres d’art de l’artiste montréalaise: une assiette décorative sur laquelle on peut voir un cheval avec la mention «I have a very nice ass». La pièce a été fait spécifiquement pour elle.

Reconnu pour ses magnifiques assiettes décoratives sur lesquelles elle laisse une marque humoristique et parfois même irrévérencieuse, MC Marquis peut maintenant se vanter que Madonna aime son travail.

La reine de la pop a même partagé l'oeuvre d'art dans un carrousel photo sur son compte Instagram. Vous pouvez voir l'assiette sur la 6e photo du carrousel en dessous:

L’artiste montréalaise a justement publié sur ses réseaux sociaux à quel point elle était surprise et heureuse de voir son assiette dans un carrousel de photos sur le compte Instagram de Madonna.

Si jamais vous voulez faire une Madonna de vous-même et acheter une assiette décorative de MC Marquis, sachez que cette dernière les vend uniquement lors des galeries, foires d'art d’exposition auxquelles elle participe. Vous n’avez qu’à consulter ses réseaux sociaux pour savoir où et quand ont ses œuvres sont disponibles.

Sinon, vous pouvez toujours acheter les autres produits de MC Marquis sur la boutique en ligne Merci Bonsoir.