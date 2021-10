eFootball: 21 bogues hilarants du pire jeu de Konami [IMAGES]

Partager







La communauté des joueurs de soccer virtuel n’était pas convaincue du jeu qui remplacerait Pro Evolution Soccer, et ils avaient malheureusement raison de se méfier. eFootball a connu un lancement effroyable sur Steam en se classant comme le pire jeu de la plateforme.

Pour concurrencer EA Sports et sa franchise FIFA, Konami avait annoncé, plus tôt cet été, que PES adopterait un nouveau nom, eFootball, et serait gratuit sur consoles, PC et mobiles dès cet automne. Sa sortie a finalement eu lieu le 30 septembre sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC.

Et quel désastre! Des captures d’écran et des vidéos de bogues ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux et les joueurs n’ont pas tardé à exprimer leur mécontentement en accordant des notes exécrables au jeu de Konami et en le classant comme un jeu d'horreur psychologique

Ce lancement a été une telle catastrophe que la compagnie Konami s’est senti obligée d’émettre des excuses à sa communauté, via une publication sur Twitter.

Bien qu’un tel lancement soit navrant à voir, on ne peut passer à côté du côté humoristique des bogues rencontrés par les joueurs. Nous avons donc fait le tour des réseaux sociaux et avons amassé nos coups de cœur (ou coups de gueule) des bogues qui risquent de mettre un peu de soleil en ce début de semaine.

