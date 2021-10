Tommy Durand est de retour à «Révolution» en soliste et fait pleurer tout le monde

Partager







Seul garçon au milieu de son groupe de filles, Tommy Durand avait déjà été remarqué par les Maîtres lors de la première saison. Dimanche soir, il est revenu en solo à Révolution, encore plus fort et en maitrise complète de ses mouvements.

PHOTO COURTOISIE / OSA IMAGES

Se présenter en solo dans un concours comme Révolution représente un gros défi pour Tommy Durand. «Je ne fais des solos que depuis trois ou quatre ans, parce que je suis souvent trop stressé pour présenter tout seul sur scène.»

Le jeune homme de 19 ans a eu une enfance difficile, notamment parce que son père, militaire de carrière, partait régulièrement pour de longues missions à l’étranger. Son fils s’est souvent demandé s’il l’avait abandonné et s’il allait revenir.

L’enfance de Tommy a aussi été remplie d’intimidation de la part des autres jeunes de son entourage, notamment parce qu’il faisait du ballet et du contemporain.

Après son passage dans l’émission en 2018, il semble avoir inspiré beaucoup de jeunes garçons à s’inscrire dans des cours de ballet, de jazz ou de contemporain. «Il y a eu une augmentation fulgurante d’inscription de jeunes garçons à mon studio de danse. Des parents venaient aussi me voir en me disant que leur fils avait eu un déclic en me voyant à la télé. C’est comme mission accomplie pour moi.»

Son audition en solo a touché ceux présents sur le plateau de Révolution où il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Il en était de même pour le public à la maison.

Voyez le moment touchant juste ici :

