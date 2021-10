Adele a tourné son dernier clip au Québec... avec Xavier Dolan

Partager







Arrêtez tout ce que vous faites! Adele a annoncé son grand retour sur Instagram en publiant un extrait de son prochain clip, Easy On Me.

Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là!

Le clip, dont la date de sortie est le 15 octobre prochain, aurait été tourné dans les Cantons-de-l’Est, rapporte La Presse. Et comme si on n'était pas déjà assez excités: il aurait été réalisé par Xavier Dolan, toujours selon les informations du quotidien.

Les premières images en noir et blanc montrent la chanteuse qui insère une cassette dans le lecteur d'une voiture. On voit ensuite la chanteuse rouler sur un chemin de campagne, fenêtre baissée.

L'extrait est non sans rappeler le clip de la chanson Hello (avec le fameux téléphone cellulaire à clapet), qui avait aussi été réalisé par le Québécois (et tourné en partie au Québec).

Ce clip a été vu près de 2,9 milliards de fois sur YouTube. C'est pas pire pantoute, Xavier!

La machine à rumeurs s'était emballée la semaine dernière, alors que des panneaux publicitaires affichant le nombre 30 ont été aperçus dans plusieurs grandes villes, comme Paris, New York et Londres.

Something is happening. #30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a — Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021

Les trois premiers albums de la Britannique portaient les titres 19, 21 et 25, en référence à son âge.