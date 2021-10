Facebook en panne: Mark Zuckerberg a perdu 7,4 G$ en une journée

Partager







Mark Zuckerberg a passé un mauvais lundi. La panne de plusieurs heures qui a affecté Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger et les révélations de la lanceuse d'alerte ont fait reculer sa fortune de 5,9 milliards $ US (7,4 milliards $ CAN), lundi, selon Forbes.

L’homme d’affaires de 37 ans a glissé du cinquième au sixième rang dans le palmarès des gens les plus riches du monde. Sa fortune était estimée, lundi en fin de journée, à 116,8 milliards $ US.

C’est Larry Ellison, cofondateur de la compagnie de logiciels Oracle Corporation, qui a grimpé devant le grand patron de Facebook, avec sa fortune chiffrée à 117,5 milliards $ US.

La directrice générale du géant du web, Sheryl Sandberg, a également vu sa fortune, évaluée selon Forbes à 1,9 milliard $ US, perdre 22 millions $ US après les pannes et les accusations de la lanceuse d’alerte, Frances Haugen, relativement à une politique interne de l’organisation.

Cette lanceuse d’alerte, ancienne employée chez Facebook, devrait témoigner devant le Congrès américain, mardi, pour affirmer que le réseau social choisit «le profit plutôt que la sûreté» de ses utilisateurs.

Sur les marchés boursiers, le titre de la société a chuté de près de 5%, lundi, pour atteindre 326,23 $ US. Depuis septembre, il a perdu 15% de sa valeur.