Fatigue et manque de personnel: un resto réputé du Mile-Ex ferme pour une durée indéterminée

Les effets de la dernière année et demie de pandémie se font sentir plus que jamais dans le domaine de la restauration.

L’un des effets dont on parle beaucoup ces temps-ci est la pénurie de main-d’œuvre. Les chefs, serveurs, plongeurs, etc., n’ont eu d’autre choix que de déserter les restaurants lorsque ces derniers étaient obligés de fermer leurs portes pendant des semaines.

Lorsque les salles à manger ont pu rouvrir, plusieurs postes étaient à pourvoir dans les restaurants et le sont toujours. Ce manque de personnel s’est donc transformé en fatigue extrême pour les employés qui travaillent toujours dans le domaine.

Ce sont ces deux raisons que les propriétaires du réputé restaurant Manitoba, dans le Mile-Ex, ont invoquées en annonçant que l’établissement fermait ses portes pour une période indéterminée.

Ils vont même jusqu’à écrire, dans leur publication Facebook, qu'ils n'avaient plus de plaisir à exercer leur métier.

Le restaurant a également dû dire au revoir à son chef Jean-Philippe Matheussen le mois dernier. Le 15 septembre dernier, l’établissement publiait un message à ce sujet et annonçait être à la recherche d’un nouveau talent en cuisine.

On espère sincèrement que des solutions sont à venir pour les restaurateurs qui en arrachent depuis maintenant plusieurs mois. On souhaite également aux propriétaires et au personnel du restaurant Manitoba de retrouver bientôt le plaisir de cuisiner pour les foodies montréalais.

