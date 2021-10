Le prochain Ghost Recon sera un FPS gratuit de style «battle royale» [VIDÉO]

Partager







Sans l’ombre d’un doute, Ubisoft amènera sa franchise Ghost Recon dans une tout autre direction avec son prochain volet, Frontline. Annoncé ce mardi, celui-ci sera un FPS multijoueur gratuit, qui opposera plus de 100 joueurs dans ses parties.

Développé principalement par l’équipe d’Ubisoft Bucharest, Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline sera lancé à une date encore inconnue sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia et Amazon Luna, suivant un modèle free-to-play que l’éditeur français semble de plus en plus adopter depuis quelques mois.

Le jeu de tir à la première personne, qui flirtera ouvertement avec les (nombreux) autres battle royale de ce monde, offrira différents modes de jeux. Cependant, Ubisoft met tout particulièrement de l’avant le mode Expedition, dans lequel une centaine de joueurs, divisés en équipes de trois, devront trouver et protéger des renseignements secrets, puis tenter de les extraire de la carte... sans se faire descendre par ses adversaires.

Dans un choix stylistique qui n’est pas sans rappeler les autres jeux du genre, Frontline enverra ses combattants s’affronter sur une grande île ouverte du nom de Drakemoor, qui hébergera plusieurs environnements variés. On y trouvera par ailleurs des véhicules, de même que des armes et outils spéciaux qui pourront être «livrés» par hélicoptère.

L’éditeur promet par ailleurs un aspect stratégique au titre multijoueur, dans la tradition Ghost Recon. En ce sens, différentes classes de personnages avec des atouts uniques permettront au joueur d’adopter un plan match qui sera adapté à son style de jeu.

Selon IGN, Ubisoft Bucharest travaillerait sur Frontline depuis trois ans, mais le titre serait encore au début de son développement. Cela dit, un test fermé du jeu aura lieu dès le 14 octobre en Europe sur PC.

Rappelons qu’il s’agit du troisième jeu free-to-play qu’Ubisoft dévoile en 2021, après The Division Heartland en mai et XDefiant en juillet. L’an dernier, le géant français avait lancé un autre battle royale gratuit, Hyper Scape, développé à Montréal.

