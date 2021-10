Super Smash Bros Ultimate: Sora de Kingdom Hearts est le dernier combattant à rejoindre le jeu

Partager







Pour une dernière fois, M. Sakurai présentait un personnage qui se joindra à l’énorme liste de combattants dans Super Smash Bros. Ultimate. Nul autre que Sora, de la série Kingdom Hearts, s’ajoutera au célèbre jeu de combat de Nintendo.

Sora s’ajoute donc à la longue liste de combattants à épée déjà présents dans Super Smash Bros. Ultimate. M. Sakurai a dévoilé que Sora avait été l’un des personnages les plus demandés à l’époque de la Wii U/3DS.

Ce dernier DLC, à 29,99$ US, plaira certainement aux fans de Kingdom Hearts et Disney. Ceux qui voudront se procurer Sora uniquement pourront le faire pour 5,99$ US, dès le 18 octobre 2021.

Le style de combat de Sora utilise un mélange de magie et de combat physique, faisant de lui un combattant très versatile qu’on risque de voir dans les compétitions.

Il y aura 4 versions esthétiques de Sora: la forme Valor de Kingdom Hearts 2, la forme Wisdom de Kingdom Hearts 2, la forme Ultimate de Kingdom Hearts 3 et le design de Timeless River. Il y aura aussi deux nouveaux tableaux de combat Kingdom Hearts ainsi que neuf nouvelles chansons issues de la franchise.

M. Sakurai a aussi présenté trois nouveaux costumes de Mii. Deux d’entre eux sont thématiques de Splatoon, puis le dernier rend hommage à Doom. Ces costumes seront disponibles dès le 18 octobre à 0,75$US chacun. Des amiibo de Steve et Alex de Minecraft sont aussi prévus dans le futur.

La diffusion spéciale a également mis de l'avant une impressionnante image qui représente tous les personnages dans Super Smash Bros. Ultimate, ainsi que quelques chiffres du jeu.

Capture d'écran Nintendo

Pour voir la diffusion complète, c'est ici:

