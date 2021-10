12 vidéoclips célèbres mondialement qui ont été tournés au Québec

Partager







Ainsi donc, Adele et Xavier Dolan ont à nouveau uni leurs forces pour accoucher d’une nouvelle oeuvre audiovisuelle.

• À lire aussi: Adele aurait tourné son dernier clip au Québec... avec Xavier Dolan



Ce qu’il y a toutefois de merveilleux dans cette nouvelle collaboration entre la chanteuse britannique et le réalisateur québécois, c’est que cette fois-ci, pour la mise en images de Easy On Me, on a choisi le cadre enchanteur des Cantons de l’Est.

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’une artiste de renommée internationale vient tourner un vidéoclip au Québec, et pour vous le prouver, on en a recensé 12. (Il y en a beaucoup plus...mais tsé...nos têtes...)

Voici donc 12 vidéoclips célèbres mondialement tournés au Québec:



Modjo - Lady (Hear Me Tonight)

Selon un commentaire creux dans les commentaires sur YouTube, ce petit chef d’oeuvre de nostalgie a été tourné dans les alentours de Saint-Jean-de-Matha, en juin 2000.

Crazy Frog - Crazy Frog In The House



La petite cr%?&%?&%&e de grenouille fatiguante a beau être la pire invention de l’humanité, elle est quand même venue filmer un clip au centre-ville de Montréal en 2006.

• À lire aussi: Voici tous les participants et les démasqués à Chanteurs Masqués

Elton John- Blue Wonderful



Possiblement pour capitaliser sur le succès de Hello, le Rocket Man lui-même a aussi décidé de tourner un clip dans la belle province. Le clip met en vedette un couple qui danse pour sa vie devant des bungalows de Châteauguay. Romantique.

Metallica - Frantic



On ne sait pas grand chose sur le tournage de ce clip et on n’est même pas sûrs que le groupe lui-même s’est déplacé au Québec pour filmer ses scènes. Par contre, dès la première fraction de seconde après le début du clip, on sait que ça a été tourné au Québec. Cocorico!

Azealia Banks - 212



Comme une Bob Dylan moderne, Azealia Banks aussi a tourné un vidéoclip en noir et blanc. Ce clip tourné à Montréal s’est même mérité une place dans la liste des 100 meilleures vidéos de tous les temps publiée par Rolling Stone plus tôt cette année. Cependant, la seule chose qu’on voit est un mur de brique, un feu de circulation et le dedans d’un dépanneur.

Nate Ruess - Great Big Storm

Nate Ruess, leader du groupe fun., fait partie d’une longue tradition de chanteurs qui quittent leur groupe pour faire une carrière solo qui sonne exactement comme ce qu’ils faisaient avec leur groupe. Le tournage du clip pour sa troisième pièce solo s’est déroulé à Montréal ou, selon le chanteur, une «really cool street» a été bloquée pour lui et sa fanfare pendant deux jours. Après ça, on se demande pourquoi c’est impossible de se déplacer sur le Plateau.

Daddy Yankee - Hielo

«Hielo», ça veut dire «glace» en espagnol. Daddy Yankee étant originaire de Puerto Rico, il s’est donc déplacé dans un pays un peu plus frais que le sien pour mettre en image sa pièce musicale. C’est un peu comme si Gilles Vigneault faisait une chanson sur le feu pis qu’il allait faire son vidéoclip dans le désert. (Genre.)

• À lire aussi: [VIDÉO] Des chats miaulent les plus belles chansons françaises et c’est hilarant tellement c’est niaiseux

Indochine - College Boy



Notre jeune prodige Xavier Dolan a pondu ici une oeuvre très controversée mettant en vedette Antoine-Olivier Pilon et Antoine L’Écuyer. On vous incite à la regarder, mais c’est pas de tout repos, mettons...

Mickey 3D - 1988



0:18 LOL. C’est moi. Frédéric Guindon.

David Guetta feat. Sia - Titanium

Fait amusant: L’humoriste Richardson Zéphir, connu notamment pour sa participation à Big Brother Célébrités, joue dans le clip et est même sur la petite vignette YouTube. Bravo Rich!

Diam’s - Jeune demoiselle



Fut une époque, aux environs de 2006-2007, où les grandes dames de la chanson RnB française avaient l’habitude de venir tourner leurs clips au Québec. C’était le cas de Diam’s...

Vitaa - À fleur de toi



... et de Vitaa, deux artistes qui n’ont cependant pas super bien résisté à l’épreuve du temps malgré leur succès éclatant du début du millénaire.

• À lire aussi: Les beaux hommes du Québec en ski nautique

Shania Twain - Home Ain't Where His Heart Is (Anymore)

Saviez-vous que Shania Twain a aussi des chansons plates? En voici une, dont le clip a été tourné à Montréal.

Mentions honorables:

Grimes - Oblivion

Avant qu’elle ne se concubine avec un robot qui envoie des chars électriques dans l’espace, Grimes était une artiste locale qui tournait des clips locaux. Sauf que cette toune l’a fait connaître au monde entier...

Comm-UQAM 2009- I Gotta Feeling

Non, ce n’est pas un vidéoclip; non, ce n’est pas international; mais on n’aime pas manquer la chance de parler de cette chose étrange qui s’est produite en 2009.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s