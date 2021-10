Bretman Rock, le premier homme ouvertement gai sur la couverture du magazine «Playboy»

Partager







Un autre plafond de verre vient d'être fracassé! Bretman Rock, un influenceur philippin, est devenu le premier homme ouvertement homosexuel à poser en page couverture du célèbre magazine Playboy.

Avant Bretman Rock, Ezra Miller et Paul Rudd étaient les deux seuls hommes à avoir posé avec les mythiques oreilles de lapin... à part Hugh Hefner, bien sûr, le fondateur de Playboy. Le rappeur portoricain Bad Bunny a pour sa part été le premier homme à apparaître en page couverture. C'était pour la toute première édition électronique du magazine, en juillet 2020.

«Que Playboy choisisse de mettre un homme sur sa page couverture, c’est énorme pour la communauté LGBT et pour les personnes à la peau brune comme moi, et c’est tellement surréaliste», mentionne le Philippin de 23 ans, dans une publication Instagram de Playboy.

Pour la photo, Bretman Rock n’a pas seulement enfilé les oreilles Playboy. Il porte aussi le fameux nœud papillon noir et des manchettes blanches, en plus d’un corset et de souliers à plate-forme noirs.

Celui qui s’est fait connaître sur YouTube grâce à sa chaîne de trucs et astuces beauté est maintenant la vedette de sa propre téléréalité sur MTV. Il a aussi déjà travaillé avec la marque Playboy, pour la conception d'une ligne de vêtements.

En novembre dernier, Playboy Mexico est entré dans le XXIe siècle: l’influenceuse trans Victoria Volkova avait posé en couverture, une première pour le magazine.

En mars 2020, le directeur général de Playboy, Ben Kohn, avait annoncé la fin des éditions imprimées du magazine, en raison notamment de perturbations liées à la pandémie de COVID-19.