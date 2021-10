Patrice Godin fait la connaissance de sa sœur biologique après 49 ans de séparation

Partager







Ces jours-ci, Patrice Godin est en visite en Colombie-Britannique pour rencontrer sa famille biologique.



Patrice Godin l'a dit à plusieurs reprises dans les médias: il a été adopté alors qu'il était enfant.

• À lire aussi: Un des personnages principaux de District 31 serait mort et tout le monde capote



Bien qu'il soit très bien avec ses parents adoptifs, il avait depuis quelques années le projet de retrouver sa mère biologique. Le comédien a, selon ses propres dires, toujours ressenti un sentiment d’abandon.



Durant la dernière année, il a donc retrouvé sa mère biologique, qui habite du côté de Victoria, en Colombie-Britannique. Si les deux souhaitaient ardemment se rencontrer en personne, ils ont préféré attendre que les restrictions de la santé publique soient allégées, afin de pouvoir vivre le grand jour avec le moins de contraintes possible.



Comme prévu, Patrice s'est envolé à l'ouest du pays il y a quelques jours pour faire la grande rencontre. Il a d'ailleurs partagé sur ses réseaux sociaux une magnifique photo en compagnie de sa sœur biologique.



«Quarante-neuf ans nous séparent. On s’est retrouvés il y a trois jours pour la première fois. Frère et sœur. La vie est belle, unique, précieuse et mystérieuse. Profitez de chaque instant», a-t-il écrit sous la publication.

• À lire aussi: [VIDÉO] District 31: des téléspectateurs ont vraiment capoté leur vie pendant les dernières secondes de l’épisode final



En entrevue dans le magazine La Semaine récemment, Patrice s'était confié sur son sentiment d'abandon lié au fait d'avoir été placé en adoption.



«Ma première rencontre avec Marie Ellen, qui est ma mère biologique, s’est faite par téléphone. Je l’ai déjà dit dans mon livre Territoires inconnus: j’ai toujours eu l’impression d’avoir un trou dans le cœur, une espèce de vide que je ne comprenais pas et que j’essayais de combler de toutes sortes de manières. Être acteur en est une, car c’est vouloir faire en sorte que les gens nous aiment. Il n’y a pas que ça qui m’a guidé vers ce métier, mais il y a un peu de ça. Ça n’a jamais été réparé. [...] Lorsque j’ai parlé avec ma mère biologique pour la première fois, et compte tenu de ce qu’elle m’a raconté ce jour-là, j’ai instantanément senti ce trou se refermer. C’est fou!» avait-il raconté.

On souhaite un bon séjour à Patrice Godin pour la suite!

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s