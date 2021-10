5 restos de Montréal où bruncher pendant le week-end de l’Action de grâce

Partager







Le long week-end de l'Action de grâce est l'occasion parfaite de se réunir avec la famille et les amis qu'on n’a pas assez vus au cours des derniers mois.

Contrairement à l'année dernière à pareille date, les restaurants sont ouverts et n'attendent que de vous servir. Profitez-en et donnez rendez-vous à vos êtres chers pour un excellent brunch arrosé!

Voici 5 restaurants qui servent de fabuleux brunchs à Montréal:

L’un des meilleurs «spots» à brunch en ville s’est installé derrière l’un des comptoirs du fameux Time Out Market Montréal. L’offre d’assiettes décadentes est plus courte qu’au restaurant du Village, mais vous pouvez bruncher jusqu’à 21 h le vendredi et samedi, si le cœur vous en dit! Le populaire plat de pain doré est à essayer absolument si vous ne le connaissez pas.

705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Non seulement Shay est l’un des plus beaux restaurants de Montréal, mais la cuisine libanaise de l’endroit est également à tomber par terre, tellement elle est délicieuse! L’établissement lance aussi son tout premier menu brunch en plein week-end de l’Action de grâce. La première journée a lieu le dimanche 10 octobre. Huit plats se trouvent au menu, dont une toast avec avocat et fromage halloumi frit, ainsi qu’un sandwich fait avec pain brioché, œuf frit, halloumi et bacon. Réservez vite votre place en ligne.

1414, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le restaurant Barranco, situé sur le Plateau-Mont-Royal, a rapidement conquis le cœur des Montréalais avec sa cuisine péruvienne. Dernièrement, l’établissement a lancé son menu brunch, créé en collaboration avec le chef Arnaud Glay du Passé Composé, et il vaut définitivement le déplacement. Les saveurs péruviennes se mélangent à merveille aux classiques montréalais à travers les différents plats du menu.

Le menu brunch est disponible tous les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 15 h

4552, rue Saint-Denis, Montréal

Au Archway dans Verdun, il est possible de bruncher tous les jours entre 10 h et 14 h. C’est donc l’endroit tout indiqué où donner rendez-vous à vos amis en ce week-end de l’Action de grâce pour un brunch 100% végane et santé. Même les plus sceptiques seront conquis par les plats du Archway. Impossible de rester de glace après avoir mangé le Chili «lobster» croissant ou encore le Burrito Archway.

3683 rue Wellington, Montréal

La chaîne de restaurant québécoise a dévoilé dernièrement un tout nouveau menu festif composé de 11 cocktails signatures. Comme l’Action de grâce est faite pour se gâter, pourquoi ne pas essayer cette nouvelle expérience «accord cocktails & œufs» à la succursale la plus près de chez vous? Pour vous donner une idée, l’incontournable mimosa est proposé de sept façons différentes sur le nouveau menu.

Plusieurs adresses

