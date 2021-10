Adele brise le silence sur sa spectaculaire perte de poids

Partager







La chanteuse britannique Adele s’est ouverte sur les raisons qui l’ont menée à perdre plus de 100 livres.

La chanteuse qui dévoilera le 15 octobre prochain sa nouvelle pièce Easy On Me (dont le vidéoclip a été réalisé par Xavier Dolan dans les Cantons de l’Est) a récemment offert au magazine Vogue sa première entrevue en cinq ans.

Lors de cet entretien, Adele a notamment abordé le sujet de sa spectaculaire perte de poids.



On se souvient qu’en mai 2020, au plus fort de la première vague de COVID-19, elle avait stupéfait la planète en publiant sur Instagram une photo d’elle-même où elle apparaissait métamorphosée.





«Je pense qu’une des raisons pour lesquelles les gens ont été abasourdis, c’est qu’en réalité, ça s’est passé sur une période de deux ans», a-t-elle confié à Vogue.



Adele a de plus expliqué que c’est d'abord et avant tout pour des raisons de santé mentale que son apparence physique a connu une telle transformation.

«C’était à cause de mon anxiété. Faire de l’exercice, ça me faisait du bien. Ça n’a jamais été à propos de perdre du poids. Ça a toujours été dans le but de devenir plus forte et de me donner le plus de temps possible sans mon téléphone, chaque jour», a confié la chanteuse de Hello.



«Je suis devenue accro à l’exercice. Je m’entraîne deux ou trois fois par jour.»



Celle qui sortira vraisemblablement sous peu un quatrième album en carrière a même donné davantage de détails sur sa routine d'entraînement.



«Alors, je fais des poids le matin, ensuite je fais une randonnée l'après-midi, et je fais mon cardio le soir.»

La star est toutefois consciente que le commun des mortels ne peut pas suivre ces conseils.

«J’étais pratiquement sans emploi quand je l’ai fait. Et j’avais des entraîneurs. Ce n’est pas faisable pour beaucoup de gens.»



Quant à savoir pourquoi elle n’avait pas partagé le «pendant» de sa transformation sur les réseaux sociaux, la vedette a indiqué qu’elle l’avait d’abord fait pour elle.

«J’avais besoin de me rendre accro à quelque chose pour être bien mentalement. Ça aurait pu être le tricot, mais ça n’a pas été le cas.»

«Les gens sont sous le choc parce que je n’ai pas partagé mon “épopée”. Ils sont habitués à ce que le monde documente tout sur Instagram, et la plupart des gens dans ma position seraient allés chercher une entente avec une marque de diète.»

«Mais moi je m’en fous. Je l’ai fait pour moi et pour personne d’autre. Alors pourquoi est-ce que je l’aurais partagé? Je ne trouve pas ça fascinant. C’est mon corps.»

«Ça fait 12 ans que les gens parlent de mon corps. Ils étaient déjà habitués d’en parler avant que je perde du poids. Mais bon, je m’en fous.»

