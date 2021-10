Alerte AMBER déclenchée pour retrouver une femme et deux enfants à Sutton

Partager







La Sûreté du Québec a déclenché une alerte AMBER jeudi midi afin de retrouver le plus rapidement possible une femme de 33 ans ayant enlevé deux enfants en bas âge à Sutton, en Estrie.

L’enlèvement s’est produit mercredi à 16 h.

La police recherche activement la suspecte, Maryse Desmarais et les deux enfants, Mayden Champigny, 1 an, et Chase Champigny, 3 ans.

Québec En Alerte - Alerte AMBER, SQ, PROVINCE DE QUÉBEC.

Le 06 Octobre à 16h00, Chase, 3 ans et Mayden Champigny, 1 ans ont été enlevés à Sutton

par Maryse Desmarais, 33 ans. Chevrolet, Traverse, 2011, noir, E35SSW est

recherché. Si vus, composez 911. https://t.co/AVACbQYmaJ — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) October 7, 2021

Selon les autorités, le trio pourrait se déplacer à bord d’un véhicule utilitaire sport de marque Chevrolet Traverse 2011, de couleur noire, immatriculé E35 SSW.

Sur son compte Facebook, Maryse Desmarais se présente comme une éducatrice spécialisée et «fière maman de six enfants».

La Sûreté du Québec demande à toute personne qui apercevrait la femme ou les enfants de communiquer immédiatement avec le 911.