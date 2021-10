Le 3e film de Noël «The Princess Switch» s'en vient et voici la date de sortie

Partager







Vanessa Hudgens est de retour dans le troisième chapitre de la saga de Noël The Princess Switch qui sortira bientôt sur Netflix.

Si vous appréciez les films (quétaines) de Noël, vous êtes sans doute fan de The Princess Switch. Le premier film sorti en 2018 raconte l’histoire de Stacy, une pâtissière de Chicago. Elle rencontre Margaret, une future princesse qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, et elles décident d’échanger de vie!

La suite, sortie en 2020, a poussé le concept encore plus loin. Stacy est maintenant princesse et Margaret reine, mais leur bonheur est menacé par un troisième sosie, Fiona! Cousine de Margaret, elle veut le trône à tout prix.

Le troisième film, The Princess Switch 3 : Romancing the Star, qui sera disponible dès le 18 novembre sur Netflix, met encore une fois en vedette Vanessa Hudgens dans les rôles de Stacy, Margaret et Fiona.

Le synopsis va comme suit: « Lorsqu’une relique précieuse est volée, reine Margaret et princesse Stacy demandent de l’aide de la cousine de Margaret, Fiona, qui fait équipe avec un séduisant et mystérieux homme de son passé pour le récupérer... Cela ravive les feux d’une romance de Noël excitante, et aussi en un échange d’identité surprenant. »

Un nouveau personnage du nom de Peter Maxwell est joué par l’acteur Remy Hii qu’on a pu voir dans Spider-Man Far From Home et Crazy Rich Asians. Celui-ci a partagé une image de son personnage en compagnie de Fiona dans une scène de danse. Prometteur!

À la distribution s’ajoute aussi Will Kemp dans le rôle de Hunter Cunard, un homme sophistiqué et riche qui aime collectionner les artéfacts anciens...

Cela s’annonce quétaine et romantique à souhait!

À voir dès le 18 novembre 2021.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s