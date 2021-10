Le «reboot» de Resident Evil fait le plein de zombies dans sa première bande-annonce

Partager







Un an après avoir été annoncé, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, le reboot au cinéma de la classique franchise d’horreur de Capcom, s’est dévoilé ce jeudi dans une première bande-annonce chargée de zombies de toutes les formes et d’explosions.

Écrit et réalisé par Johannes Roberts, le film qui paraîtra en salle le 24 novembre prochain se veut un réel retour aux sources, après les six longs-métrages de Paul W.S. Anderson mettant en vedette Milla Jovovich. Non seulement la distribution est entièrement renouvelée, mais le scénario doit reprendre l’histoire du premier jeu de la série, paru en 1998.

Ce faisant, on croise dans la bande-annonce des personnages iconiques de la franchise, comme Claire et Chris Redfield, qui tenteront de faire la lumière sur les sinistres opérations d’Umbrella à Raccoon City.

Outre une avalanche de monstres plus ensanglantés les uns que les autres, la séquence partagée ce jeudi montre notamment la bande entrer dans le fameux manoir du premier Resident Evil, laissant transpirer une facture visuelle qui semble assez proche du mythique jeu... avec une (grosse) dose d’action en prime.

Menée par Roberts, la distribution peut entre autres compter sur Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) et Neal McDonough (William Birkin).

Resident Evil: Welcome to Raccoon City arrivera au cinéma le 24 novembre prochain.

