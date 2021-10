Marc Bergevin ne peut retenir ses larmes en parlant de sa relation avec Carey Price

Partager







Gros moment d'émotion, ce matin, lorsqu'un journaliste a demandé à Marc Bergevin de décrire sa relation avec Carey Price, qui intégrera le programme d'aide de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le directeur général du Canadien n'a pu retenir ses larmes en commentant ce que vit Price. Et on le comprend: disons-le, on a tous eu un peu envie de pleurer en apprenant la nouvelle.

«C’est difficile», a-t-il soufflé, ajoutant que les joueurs étaient évidemment touchés par la situation du gardien.

Comme un général devant montrer à ses soldats ce qu’ils doivent faire face à l’adversité, Bergevin a ensuite ajouté: «Ce sont des choses qui arrivent, on doit faire face à la musique et continuer à avancer.»