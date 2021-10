Un médecin dévoile quelle est la position sexuelle qui cause le plus de fractures du pénis

Partager







Un médecin populaire sur TikTok a révélé l’information que nous attendions tous: quelle position faut-il éviter si l’on ne veut pas se briser le phallus?

Docteur Karan Raj, qui compte plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok, est connu pour ses vidéos qui vulgarisent différents sujets qui touchent à la médecine.

Dans une de ses plus récentes publications, il a expliqué quelle est la position sexuelle qui cause le plus de fractures du pénis.





Le «cowboy renversé» est donc, selon ses dires, la position pouvant mener le plus souvent à des dommages aux organes génitaux masculins.



Son explication est tout à fait plausible: «s’il y a une poussée erratique ou si les mouvements des deux corps ne sont pas synchronisés, cela pourrait faire en sorte que le pepperoni [désolé, traduction libre...] du monsieur glisse à l’extérieur et se fasse écraser par l’os pubien de la madame», dit le sympathique scientifique.

«Même s’ils n’ont pas d’os, les pénis peuvent se briser. Une fracture pénienne est, en fait, une déchirure de la tunique albuginée», indique ensuite le médecin.

«C’est une sorte de gaine de tissu caoutchouteuse qui permet au pénis de grossir lors d’une érection», ajoute le Dr. Raj.



«Vous êtes avertis! Du sexe trop enthousiaste peut faire en sorte que votre pénis ressemble à une aubergine», conclut-il.

Donc voilà, même si c’est une «façon de faire la chose» fort agréable, mieux vaut être prudents lorsque vous faites de l’équitation acrobatique!



Un os pubien est si vite arrivé...

