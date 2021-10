Villeray serait le meilleur quartier de Montréal: êtes-vous d’accord?

Partager







Les Montréalais ne s'entendent pas pour déterminer lequel des quartiers de la métropole est le meilleur. Le Plateau, Rosemont, Villeray, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Verdun: les avis diffèrent! Mais voilà que le magazine Time Out vient de trancher en nommant Villeray le quartier le plus cool de Montréal... Et le 18e plus cool au monde.

• À lire aussi: Une maison de ville tout simplement parfaite à vendre dans Villeray pour 799 000$

• À lire aussi: Le 6AM Club: Un club de course amateur pour commencer sa journée du bon pied

Villeray détrône ainsi Verdun, qui s'était hissé au 11e rang de ce même classement l'an dernier.

• À lire aussi: Verdun parmi les meilleurs quartiers du globe

Ce sont plus de 27 000 citadins d’un peu partout dans le monde qui ont voté pour leur quartier préféré dans leur ville, indique le magazine. Quelques critères sont pris en considération: la culture, la gastronomie, la vie nocturne et la vie de communauté.

Villeray est délimité au nord par le boulevard Crémazie, au sud par la rue Jean-Talon, à l'ouest par l'avenue Casgrain et à l'est par la rue Garnier. C’est dans ce quartier que se situe le parc Jarry, lieu de nombreuses réunions post-confinement.

Nørrebro (Copenhague), Andersonville (Chicago) et Jongno 3-ga (Séoul) se classent respectivement premier, deuxième et troisième.