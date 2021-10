Alexandre Champagne «semi-présente» sa nouvelle blonde sur Instagram

Partager







Un peu moins sous la lumière des projecteurs depuis quelques années, Alexandre Champagne semble filer le parfait bonheur.

Quatre ans après la fin de sa relation très médiatisée avec Marilou, le co-fondateur de Trois fois par jour a définitivement tourné la page sur cet épisode important de sa vie puisqu’il a «semi-présenté», sur Instagram, sa nouvelle copine.

• À lire aussi: Alexandre Champagne vend son magnifique condo de Saint-Lambert

Si on utilise l’expression «semi-présenté», c’est que Champagne a publié une série de photos de celle qui occupe désormais son coeur, sans toutefois la nommer.



Faque on sait c’est qui, mais on sait pas c’est qui.



«Imagine tu penses que tu vas finir tout seul, pour finalement réaliser que ta partner de hike d'hiver et toi tombez doucement en amour et que vous êtes aussi cons l'un que l'autre ♥️», a écrit celui que le Québec a découvert grâce à Contrat d’gars, dans lequel il partageait la vedette avec Jonathan Roberge.

• À lire aussi: Marilou crée des chouchous «super abordables» avec des retailles de tissu mais les gens ne les trouvent pas assez «super abordables» à leur goût et la chicane pogne dans les commentaires



On connaît tous le talent d’Alex Champagne pour la photographie et il est évident que dans les 7 magnifiques clichés qu’il a publiés, l’amour qu’il ressent sa nouvelle compagne est omniprésent.

Mais nous, au Sac de Chips, notre préféré, c’est celui-ci.

Instagram Alexandre Champagne



On souhaite beaucoup de bonheur aux tourtereaux!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s