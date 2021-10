Dwayne «The Rock» Johnson se lance dans le rap et c’est moins pire que ce qu’on pourrait penser

Partager







Après la lutte et le cinéma, Dwayne Johnson prend d’assaut un nouveau pan de l’industrie du divertissement: le rap.

«The Rock» est en effet un des vocalistes invités sur la plus récente pièce du rappeur Tech N9ne, lancée ce vendredi 8 octobre.

Pumped (& humbled) to drop MY 1ST RAP SONG with my brothers, the GOAT @TechN9ne🐐 @therealkingiso & #joeycool



Honored to add some Rock gasoline⛽️💪🏾 to their FIRE🔥



Im excited for you to hear this song, I think you’re gonna dig it...#FACEOFF 🔥🔥🔥🎶🎶✊🏾

DROPS TOMORROW!!! pic.twitter.com/4r4pkb7V4j — Dwayne Johnson (@TheRock) October 8, 2021

La vedette de Jumanji : Welcome to the Jungle apparaît aux côtés de son hôte et des invités Joey Cool et King Iso sur le morceau Face Off.



Voici que déclame l’ancien lutteur devenu star d’Hollywood: «Put in the work, put in the hours and take what’s ours. Black and Samoan in my veins, my culture bangin’ with Strange. I change the game so what’s my motherf*ckin’ name... desecration, defamation, if you wanna bring it to the masses, face to face now we escalatin’ when I have to put boots to asses.

‘Mean on ya’ like a dream when I’m rumblin’, you’re gonna scream mama. So bring drama to the king Brahma comin’ at ya with extreme mana.»

Comme l’a souligné lui-même The Rock, c’est une chanson parfaite pour s’entraîner et se faire pousser d’énormes biceps.



Sur Twitter, plusieurs usagers ont toutefois rappelé à la planète entière qu’il ne s’agissait PAS de la première apparition de Dwayne Johnson sur une pièce de rap.

En effet, en l’an de grâce 2000, il avait participé au morceau It Doesn’t Matter avec Wyclef Jean et Melky Sedeck.



What about this classic



Wyclef Jean, The Rock, Melky Sedeck - It Doesn't Matter https://t.co/mM7qo3jslI via @YouTube — Robert (@Petii817) October 8, 2021

Ça nous rajeunit pas.

