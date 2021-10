François Legault est maintenant sur TikTok et il n'avait qu'une seule chose à vous dire

Partager







Ce qui devait arriver arriva: François Legault est maintenant sur TikTok. Mais ne vous réjouissez pas trop vite: vous ne verrez pas le premier ministre danser ou faire du lip-sync dans sa première vidéo.

Pour faire la promotion de sa toute première publication, qui compte déjà plus de 6900 vues, le nouveau tiktokeur de l’heure en a fait l’annonce sur ses différents réseaux sociaux. À 11h30 ce matin, le premier ministre comptait quelque 1650 (nouveaux) abonnés.

Pour sa première publication, le chef caquiste y est allé de simplicité: un montage de 12 fois (en point de presse ou ailleurs) où il dit «Bonjour, tout le monde».

Arrive ensuite le punch final, alors que M. Legault nous lance (sans prévenir) un «Bonjour tout le monde... sur Tiktok».

François Legault n’est pas le seul politicien à être TikTok. Quelques personnalités politiques d'ici et d'ailleurs se prêtent au jeu afin de rejoindre les plus jeunes générations, qui délaissent de plus en plus les médias traditionnels.

Dominique Anglade - 2836 abonnés

La cheffe de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, la libérale Dominique Anglade, fait partie de ce petit nombre de politiciens et politiciennes sur le populaire réseau social. Par contre, elle n'est pas très active, elle qui n'a publié que six vidéos depuis la création de son compte, en février dernier.

Valérie Plante - 1784 abonnés

La mairesse de Montréal est elle aussi sur TikTok et cumule actuellement 10 vidéos depuis la création de son compte, en septembre dernier, à temps pour les élections municipales. Ici, on est dans le 100 % contenu politique.

John Tory - 50,3K abonnés

Avec ses 39 vidéos, le maire de Toronto est un tentinet plus populaire que son homologue montréalaise, avec ses quelques 50 300 abonnés et 736 500 «J'aime». Tory n'a d'ailleurs pas peur du ridicule et use des filtres TikTok à son aise.

Jagmeet Singh - 849,5K abonnés

Le chef néodémocrate use de son compte TikTok pour parler politique, mais aussi pour le plaisir. Sa vidéo la plus vue compte plus de trois millions de visionnements. Très actif durant la dernière campagne électorale, il semble avoir pris une pause du réseau social depuis le 19 septembre dernier.

Emmanuel Macron - 2,8M abonnés

Contrairement à son homologue canadien Justin Trudeau, le président de la France, Emmanuel Macron utilise la plateforme TikTok, mais de manière plus lyrique qu'il le faudrait. Plutôt que d'opter pour différents filtres, il y va de questions/réponses et de courtes allocutions.