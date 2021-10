Grand Theft Auto: Rockstar confirme la sortie cette année d’une nouvelle version de la trilogie classique

Partager







Après une quantité un peu déconcertante de rumeurs et d’autres fuites, Rockstar Games a confirmé ce vendredi ce que tout le monde savait un peu déjà: Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas seront remis au goût du jour et relancés «plus tard cette année» dans une collection spéciale qui sortira sur consoles et PC.

• À lire aussi: GTA 5 sur PS5: ce gamer a une réaction hilarante durant le PlayStation Showcase [VIDÉO]

• À lire aussi: Les 15 plus gros jeux de l’automne sur PlayStation, Xbox, Switch et PC

Intitulé Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, l’ensemble doit inclure les trois volets de la trilogie iconique du studio américain, mettant de l’avant des améliorations tant graphiques que sur le plan du gameplay, qui sera modernisé. Du côté de Rockstar, on rassure cependant que les trois titres revus «conserveront l’allure et l’essence classiques des originaux».

Le développeur doit par ailleurs partager plus d’information sur l’ensemble revu dans les prochaines semaines.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été précisée, alors qu’on ne sait pas non plus si chaque jeu sera vendu individuellement. Certes, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition doit débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch et PC d’ici la fin de 2021. L’ensemble sera ensuite lancé sur iOS et Android dans la première moitié de 2022.

D’ici là, notons que les versions existantes de GTA 3, Vice City et San Andreas seront retirées des boutiques en ligne des différentes plateformes sur lesquelles elles sont offertes dès la semaine prochaine. En ce sens, si vous souhaitez vous les procurer, il faudra faire vite.

Avec une sortie en 2021, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition devrait permettre aux fans de la franchise de patienter un peu avant la parution de Grand Theft Auto V sur PS5 et Xbox Series X/S, qui arrivera finalement en mars 2022, après un délai de quelques mois.

Le lancement de cette nouvelle version de la trilogie classique sera aussi l’occasion de célébrer les 20 ans (déjà!) de Grand Theft Auto 3, paru initialement en octobre 2001.

À VOIR AUSSI

s

s