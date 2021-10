Les meilleurs comptoirs où commander un «bubble tea» à Montréal

Partager







Les dernières journées chaudes de l’automne nous donnent envie de promenades extérieures, de tartes aux pommes et de bubble tea!

Ce thé aux perles originaire de Taïwan est hyper populaire dans les rues de Taipei, mais l’est devenu tout autant à Montréal.

Voici donc 7 cafés où commander un excellent bubble tea:

À la fois un salon de thé, un bar et un bistro, le MajesThé comble les envies de bubble tea et de repas de fusion asiatique. Cette adresse de deux étages (qui se trouve à deux pas de l’Université McGill) propose des thés aux perles faits de sirop de sucre de canne maison, de lait frais, de thé fraîchement infusé et de perles de tapioca.

2077 boulevard Robert-Bourassa, Montréal

Thés au lait, smoothies, barboteuse... C’est possible de commander tout ça à un seul même endroit : au Chatime. À ce salon de thé, on retrouve plusieurs garnitures que l’on peut incorporer à notre boisson, telles que les perles de sucre brun, les perles de tapioca, la gelée d’herbe, du pudding et plus encore. Des options de lait végétal sont également disponibles.

7166 rue Saint-Denis, Montréal

Tout le monde connaît les comptoirs de Sushi Shop. Voilà que la chaîne a aussi lancé les comptoirs La Bubble Tea Shop. Leur spécialité? Leur collection thé noir au lait avec perles de tapioca et le thé vert au jus de fruits avec des gelées de noix de coco. De plus, les saveurs changent au gré des saisons. C’est vraiment l’adresse idéale pour s’initier aux thés aux perles.

1639 rue Sainte-Catherine Ouest et 10 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Pour des boissons à base de thé originales, rendez-vous à l’une des succursales de Presotea. Ces salons de thé installés dans plusieurs quartiers multiculturels de Montréal nous donnent l’impression de voyager dans les rues urbaines de l’Asie. Le menu propose un choix infini de thés aux perles spécialement infusés avec une machine haute pression, dont le succulent Lat-Thé avec perles de tapioca.

62 rue de la Gauchetière Ouest - 977 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

En plein cœur de la pandémie, les Montréalais avaient besoin de réconfort et c’est au nouveau café Boba Boba qu’ils l’ont retrouvé. Ce comptoir, dont le slogan sur les verres est The good stuff, mise seulement sur des produits naturels. On consomme donc une panoplie de mélanges frais pour un bubble tea qui sort de l’ordinaire.

1972 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Pour un bubble tea authentique qui nous vient tout droit de Taïwan, la chaîne internationale One Babo (connu aussi sous le nom de One More Tea) est l’une des adresses de prédilection en ville. On s’y délecte non seulement de délicieux thés aux perles à base de mélanges de thé provenant de partout dans le monde, mais aussi de plats gastronomiques taiwanais.

4986B Chemin Queen Mary, Montréal ou 3 rue de la Commune Ouest, Montréal

À Montréal, la petite boutique L2 Bubble Tea a fait partie des premiers endroits qui offre le fameux thé aux perles. Suivant la recette traditionnelle taiwanaise, la carte propose cette boisson à la base de thé, mélangée avec des fruits ou du lait et garnie de perles de tapioca. Les grands connaisseurs peuvent personnaliser également leur bubble tea!

1250 rue Crescent et 71A rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s