L'île de l'amour: un couple évincé dans une élimination surprise

L’opération séduction de Marilou n’aura finalement pas porté fruit alors que son couple est victime d’une élimination surprise menée par le public. En direct de Los Cabos, les deux évincés de ce soir se sont confiés sur leurs futurs relations amoureuses respectives.

Une bombe est tombée sur la tête de nos insulaires alors que Arnaud et Marilou doivent dire adieu à la villa de Los Cabos. Le public a d’abord voté pour leurs couples préférés en Benjamin\Arielle, Samuel\Sandrine et Tommy-Lee\Anna-Maëlle pour que ces derniers aient à trancher parmi les couples restants.

Capture d'écran TVA+

Malgré les efforts de Marilou pour gagner le cœur de Tommy, celle-ci se voit dans l’obligation de concéder la victoire à Anna-Maëlle. Ce n’est pas qu’elle n’a pas essayé, ses flèches lancées lors du jeu «sous ceinture» ont atteint leurs cibles. Disons qu’elle a foutu le bordel l’instant d’un moment dans leur couple.

Capture d'écran TVA+ Est-ce que le beau Tommy-Lee aurait voulu sauver Marilou ?

Assez pour faire douter Tommy-Lee qui est un peu écoeuré du petit côté jalouse possessive de Anna-Maëlle.

«Est-ce que je pourrais ne pas mourir d’asphyxie?!», a-t-il dit.

Ça promet pour le prochain épisode...

Un de perdu, un autre dans l’Ouest

Fraîchement sortie de l’aventure, Marilou s’est confiée sur ses relations amoureuses. «Je suis arrivée à l’île de l’amour avec quelqu’un en tête [au Québec]. Ce n'est pas que les gars ne m'intéressaient pas, c’est juste que je ne suis pas capable de passer à autre chose», lance-t-elle.

Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, l’ex de Marilou est nul autre qu’Antoine, monsieur Mesmer Jr, et participant à OD dans l’Ouest. La moitié des Somnifères est encore dans son aventure, ce qui fait que Marilou devra donc patienter un peu et souhaiter qu’il lui arrive le même sort qu'elle prochainement.

La principale intéressée ne ferme par contre pas la porte à d'éventuelles retrouvailles entre elle et Tommy-Lee à l’extérieur de l’aventure.

«On verra bien, je ne suis vraiment pas fermée. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, je fais confiance au destin», conclut-elle.

De son côté Arnaud n’a personne qui l’attend au Québec ou dans une autre télé-réalité. Par contre, il n’a plus de moustache!

Capture d'écran TVA+

Méchant beau bonhomme !

Isabelle se branche enfin !

Après s’être fait ramasser lors du jeu «sous la ceinture», l’indécise Isabelle a finalement choisi de rester avec Keon. Malgré que le public croit que ses chances sont meilleures avec Marek, elle avoue avoir trouvé le «petit quelque chose de plus» chez son chum actuel. Elle ferme enfin la «shop» ! Après deux semaines à vivre dans le néant, un peu dire que Keon était vraiment content que sa blonde se branche pour une fois.

Capture d'écran TVA+

Le prochain épisode de l’île de l’amour nous réserve une surprise de taille alors que cinq nouvelles filles débarquent dans l’aventure. Pour ne rien manquer de ce moment télévisuel historique, soyez au rendez-vous dès demain soir 18h à TVA+.

