Maripier Morin met une photo sur Instagram pour célébrer la sortie de La faille 2

La série policière La faille 2, mettant en vedette Maripier Morin, entre autres, est disponible depuis hier sur Club illico.



Pour l'occasion, la comédienne, très discrète sur les réseaux sociaux depuis qu'elle s'est retirée de la vie publique, a pris la parole sur ses pages Instagram et Facebook pour s'adresser à ses fans et à ses collègues.

Maripier a remercié plusieurs membres de son équipe qui ont été très importants pour elle dans cette belle aventure, notamment la productrice Dominique Veillet, l'auteur Frédéric Ouellet ses collègues de jeu, Isabel Richer et Alexandre Landry.

Celle qu'on verra prochainement dans le film Arlette! a également partagé quelques photos de tournage de la série, qui avait lieu dans la belle ville de Québec l'hiver dernier.

Voici ce qu'elle avait à dire:

«C’est aujourd’hui que La faille 2 arrive sur le Club Illico.

J’aimerais prendre le temps de remercier plusieurs personnes importantes grâce à qui j’ai pu faire partie de cette grandiose aventure.

Dominique Veillet, merci pour ta vision, tu es une productrice impliquée, passionnée, dévouée, humaine. C’est un honneur d’avoir eu la chance de te côtoyer et d’apprendre à te connaitre.

Patrice Sauvé, merci de ta confiance, tu aimes ton métier et c’est contagieux. Tu es un grand directeur d’acteur, merci de m’avoir permis d’évoluer et d’apprendre à ton contact.

Frédéric Ouellet, grand grand auteur. J’ai tout aimé de ta Sophie. Je suis heureuse et fière d’avoir pu habiter ce personnage que tu as si finement créé.

À tous les formidables comédiens et comédiennes avec qui j’ai eu la chance de travailler, merci de votre générosité. Alex, @richer.isabel , je vous aime.

Papa, @brunoverdoni quel bonheur d’apprendre à te découvrir!

À toute l’équipe technique, je n’ai jamais vu autant de guerriers sur un plateau. De moins 50 à Fermont au froid humide de Québec, tout ce qu’on voyait de vous, c’était des bouts de nez rouge et des sourires. Vous avez tout mon respect.

France, Charles et Nicolas, merci 🙏

Et à vous le public, j’espère que vous aurez autant de plaisir à visionner cette deuxième saison que vous en avez eu à la première.

Paix et amour.

M»

La publication est rapidement devenue virale, si bien que, au moment de mettre en ligne, elle comptait pas moins de 20 000 mentions «J'aime» sur Instagram.



Rappelons que les deux premières saisons de La faille sont disponibles sur Club illico.

