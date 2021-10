Road trip à Québec: 7 activités pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Partager







La capitale nationale regorge d’adresses à découvrir durant la saison automnale.

Un souper presque parfait, un parcours d’évasion dans les rues du Vieux-Québec, une cueillette de pommes dans un décor enchanteur et une longue randonnée en nature ...

Voici donc 7 activités Instagram friendly à faire, lors de votre séjour à Québec pour le long week-end de l'Action de grâce:

Ce n’est pas parce qu’on est au mois d’octobre qu’on ne peut pas manger de la tire! À l’occasion de son 25e anniversaire, La Petite Cabane à Sucre de Québec organise un événement festif, durant le long congé de l’Action de grâce ! Située en plein cœur du Quartier Petit Champlain, c’est l’adresse rêvée pour se sucrer le bec avec une variété de produits de l’érable, dont la tire d’érable disponible à volonté pour seulement 5$!

94, rue du Petit Champlain, Québec

Rendez-vous sur l’Île d’Orléans pour la classique autocueillette des pommes au Domaine d’Orléans. En pleine nature, dans un verger parsemé de sentiers, c’est l’occasion de profiter des beaux jours d’automne. Sur le site, on s’installe avec verre de cidre à la main sur la terrasse champêtre. Il y a vue panoramique sur le pont de l’île d’Orléans et des chutes Montmorency. C’est beau, beau, beau!

1067 chemin Royal, Saint-Pierre, Québec

Le Château Frontenac se met en mode cocooning et plonge ses convives dans le thème Légendes d’octobre. Plusieurs activités automnales auront lieu au château ce week-end comme la décoration de citrouilles, des démonstrations culinaires et des conférences. Oh et, une nuitée du dimanche au jeudi ne coûte que 250$ en occupation double. C’est peu payer pour vivre l’expérience royale!

1 rue des Carrières, Québec

Pour l’expérience foodie ultime, le Kebec Club privé est une expérience gastronomique unique. Ayant seulement 12 places à une seule grande table, ce restaurant ne vous servira pas deux ou trois, mais bien 10 services accords mets-vins, avec apéro et un digestif pour le prix de 140$. Au menu, on retrouve que des ingrédients du terroir québécois. Les invités sont conviés pour 19 heures et prennent l’apéro tous ensemble, question de faire connaissance. C’est ce qu’on appelle un souper plus-que-parfait!

767 Rue Saint-Joseph Est, Québec

Réveillez l’espion en vous avec le jeu d’immersion extérieur Parcours Défi-Évasion. Plongez dans une ambiance de mystère et de phénomènes surnaturels en plein air en sillonnant les rues de Québec, à l’aide de votre cellulaire. Quatre différents parcours sont proposés : Sur les traces de l’étrange, l’ultime prestation de Dave Silverfield, le retour des créatures, tous les trois dans le Vieux-Québec et Alerte! Dinosaures en ville à Sainte-Foy.

2500 rue Jean-Perrin # 150, Québec

À tes espadrilles! La grande virée des couleurs est une excursion à ne pas manquer ce mois-ci au Mont-Sainte-Anne. Ce week-end, la montagne prépare le Défi des couleurs Simard qui pousse les plus téméraires à parcourir des sentiers rustiques et sauvages allant jusqu’à 42 kilomètres. Rien de plus spectaculaire que de plonger dans la nature par une belle journée d’octobre.

2000, boulevard du Beau-Pré, Beaupré, Québec

Pour le summum de relaxation avant le retour au travail ou des classes, le Strøm Spa nordique du Vieux-Québec est la carte de visite pour une évasion garantie. C’est là qu’on retrouve le plus grand bain flottant de l’Amérique du Nord, un bain de vapeur fait de marbre, un bassin flottant au sel d’Epsom et bien sûr la majestueuse piscine infinie avec vue sur le fleuve Saint-Laurent.

515 boulevard Champlain, Québec

