Voici où précommander la nouvelle Apple Watch Series 7 dès maintenant

Partager







Il est maintenant possible de précommander l'Apple Watch Series 7 et la recevoir à temps pour sa sortie, prévue le 15 octobre. Voici comment.

• À lire aussi: Écran plus large et plus résistant pour la nouvelle montre Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 débutera à 529,99 $ avec le modèle d’entrée de gamme, comprenant un écran de 41 mm et un bracelet offert en plusieurs choix de couleurs.

Cette dernière sera dotée d’un écran 20 % plus grand que celui de la Series 6 et nettement plus lumineux. Le verre de l’écran sera plus résistant aux fissures, à la poussière et à l’eau, qui lui a valu une certification IP6X. Ainsi, la montre peut supporter jusqu’à 50 m de profondeur pour la nage, à la piscine ou en mer.

Pour précommander l'Apple Watch:

Boîtier en aluminium + bracelet en silicone

Courtoisie Apple

Boîtier en acier inoxydable + bracelet en silicone

Courtoisie Apple

Boîtier en acier inoxydable + bracelet milanais

Courtoisie Apple

Édition Nike

Courtoisie Apple

GPS - à partir de 569,99 $

Bureau en gros

Cellulaire + GPS - à partir de 659,99$

Bureau en gros

À VOIR AUSSI

s

s