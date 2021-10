Être célibataire serait bon pour la santé selon une étude scientifique

Partager







Il n'y a pas que la science qui dit qu'être célibataire est bon pour la santé! Depuis quelques temps, nombreux sont les célibataires qui célèbrent leur situation. Si vous n'êtes pas convaincus, laissez-nous vous présenter les joies du célibat.

1. Être célibataire augmente la productivité et la créativité



Il est bénéfique pour tout être humain de passer du temps seul. En effet, une étude a démontré que la solitude permet de stimuler la créativité et la productivité. Si la solitude permet d'être plus heureux et plus satisfait, c'est parce qu'elle offre des moments de ressourcement. Elle permet aussi d'apprendre à devenir plus résilient, sans devoir nécessairement compter sur les autres. Ceux qui sont bien seuls se sentent plus libres!





2. Être célibataire rend les relations amicales plus fortes



Les relations sont plus fortes et solides, autant chez les hommes que les femmes célibataires. Une étude a démontré que les célibataires avaient plus tendance à approfondir les liens qu'ils entretenaient avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs voisins et leurs amis. Ils ont tendance à être plus sociables et, ainsi, à recevoir plus de soutien de la part de leur réseau que les gens qui sont en couple.





3. Être célibataire permet d'avoir une meilleure forme physique

Il a été démontré, dans une étude, que les gens en couple ont des habitudes de vie moins saines que les gens célibataires. De façon générale, ils ont tendance à faire moins d'exercice physique. Or le fait de bouger sur une base hebdomadaire permet de maintenir un poids santé, en plus de réduire les risques de certains types de diabète et cancers.





4. Être célibataire est bon pour la croissance personnelle



Selon l'experte Bella DePaulo, les célibataires ont plus de chance de se développer sur le plan psychologique. Ils ont tendance à être plus autonomes et plus déterminés. Il a été démontré que ces deux qualités permettent de chasser plus facilement le négativisme.

