L’accès à ce musée de Montréal sera gratuit pendant 100 jours

Partager







Cent jours d’accès gratuit pour célébrer son centième anniversaire, voilà l’excellente idée qu’a eue le Musée McCord.

• À lire aussi: 9 expositions à visiter dans les musées de Montréal

Le populaire musée montréalais situé en plein centre-ville souhaitait fêter en grand et remercier les Montréalais et touristes en offrant un congé de tarif pour accéder à l’ensemble des expositions et activités du musée, et ce dès le 13 octobre.

Il n’y a donc aucune excuse pour ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans ce magnifique musée de ne pas aller y faire un tour d’ici le 19 janvier 2022.

Et si vous êtes déjà un visiteur assidu, eh bien raison de plus d’y retourner et amener avec vous un ami!

Pour connaître les expositions en cours et à venir, c’est ici.

Musée McCord

690 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s