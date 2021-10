Une trahison totale détruit un couple à l'île de l'amour

Partager







Revirement de situation incroyable à Los Cabos dimanche soir alors que le grand Tommy-Lee a choisi de continuer l'aventure avec une des nouvelles insulaires de la bomb squad à la place d’Anna-Maëlle.

• À lire aussi: Un ex-Insulaire dévoile un gros secret sur le couple chouchou de l'île de l'amour

On récapitule: Tommy est avec Anna depuis son entrée dans la villa (ou presque).

Puis, cinq nouvelles filles arrivent dans la baraque cette semaine.

Mis à l’épreuve pendant trois jours loin de leurs blondes, les gars de l’île de l’amour ont eu beaucoup de difficulté à se retenir. Certains beaucoup plus que d’autres...

Pendant que les O.G girls paniquaient sur le bord de la piscine d’un hôtel cinq étoiles au Mexique, leurs chums ont profité de l’occasion pour faire passer leur relation au test ultime avec les nouvelles filles.

• À lire aussi: Voici à quoi ressembleront les bébés des couples de l'île de l'amour

Les cinq nouvelles beautés ont tenté de conquérir le cœur des gars et certains peuvent dire mission accomplie.

Benjamin, Keon et Samy-boy sont restés fidèles, ou presque. En tout cas, ils sont revenus seuls.

Voici d'ailleurs Isabelle qui célèbre le fait que Keon soit pas mal moins indécis qu'elle:

Mais Tommy-Lee est revenue à la surprise générale accompagné de sa nouvelle blonde Véroniqua.

QUOI?

On aurait tous pensé que le couple chouchou du public aurait remporté les grands honneurs de la première saison de l’île de l’amour, mais Tommy en a décidé autrement. On peut dire qu’on commençait à s’en douter.

Le «1% de chance qu’il rencontre quelqu’un qui allait le faire changer d’idée» semblait s'agrandir à chaque épisode.

Si c'était pas Marilou ou Véroniqua, ça aurait été une autre de toute façon!

La décision de Tommy-Lee changera probablement la dynamique dans la villa de Los Cabos. Non seulement Anna-Maëlle, qui a dû quitter la villa tout de suite après l'émission de dimanche, était l’une des plus anciennes insulaires, elle était aussi une grande amie des filles restantes dans l’aventure.

On hâte de voir si le girl squad fera la vie dure au nouveau couple de Véroniqua (QUI) et Tommy-Lee.

Ce qui s'est passé à part la trahison

Ah et pour votre information, Marek a enfin trouvé la blonde aux yeux bleus de ses rêves en la personne de Jade.

Le calvaire de Maeva, en couple «amical» depuis le début, prendra ainsi donc fin. Tout est bien qui finit bien, ou presque.

Ah et pour finir, Éric (QUI?), un nouveau venu, est débarqué à Los Cabos et a pu choisir une nouvelle blonde entre les trois célibataires restantes de la bomb quad, Anna-Maëlle et Maeva. Il a choisi Anndya. On a donc un tout nouveau couple dans la cabane!

Est-ce que les deux nouveaux seront capables de déloger les participants qui étaient déjà dans l'aventure?

Pour plus de bordel, plus de trahisons et plus de malaises, soyez au rendez-vous dès jeudi prochain 18h à TVA+.

Pour voir nos revues de l'île de l'amour avec notre collaborateur Danick Martineau :

s

s

s

Et pour d'autres contenus sur l'île de l'amour:

s

s