Britney Spears travaille sur un roman fantastique (qui a des similitudes avec sa vie)

Les fans de Britney Spears peuvent se réjouir: la chanteuse est visiblement en mode épanouissement. Elle dit travailler sur un roman fantastique, qui n’est pas sans rappeler sa propre vie.

Dans une publication Instagram, la star a écrit: «Ça parle du fantôme d’une fille qui se retrouve piégée dans les limbes et ne sait pas comment retourner dans le monde qu’elle connaît. Après s’être retrouvée piégée dans les limbes pendant trois ans, elle fait tout pour se sentir exister grâce à son reflet dans le miroir! Elle n’a personne à qui faire confiance mais quelque chose se produit et elle découvre comment retourner dans le monde où se trouve sa famille! En sortant des limbes, elle doit prendre une décision... accepter les gens qui l’ont tuée ou bien créer une toute nouvelle vie!»

Une poignée de ses fans ont souligné les similarités entre cette histoire et la lutte qu'a mené Britney pour se défaire de la tutelle sous laquelle elle était depuis déjà 13 ans.

Merci, #FreeBritney

Par ailleurs, la star a récemment remercié le mouvement Free Britney, après que son père eut accepté de ne plus être chargé de ses affaires personnelles et financières.

«Mouvement #FreeBritney... Je n’ai pas de mots...» a-t-elle déclaré sur Instagram. «Grâce à vous et à votre résilience constante pour me libérer de ma tutelle... ma vie est maintenant dans cette direction!!!! J’ai pleuré hier soir pendant deux heures car mes fans sont les meilleurs et je le sais. Je sens vos cœurs et vous sentez le mien... Je sais que c’est vrai.»

Malgré sa joie, la star a récemment déploré les faits relayés par les documentaires qui sont sortis sur sa tutelle.

Le star a effectivement déclaré dans les colonnes de Decider qu’elle n’est pas du tout d’accord avec certains faits qui ont été relayés dans un des films en questions. Sans donner le nom du long métrage, la chanteuse a déclaré: «C’est fou... j’ai regardé un passage et je dois vous informer que beaucoup de choses qui y sont dites ne sont pas vraies! J’essaie vraiment de m’éloigner des drames.»

Il est possible que la star parlait du documentaire Controlling Britney Spears, qui donne suite au film très controversé Framing Britney Spears, lequel a été diffusé aux États-Unis vendredi dernier.

