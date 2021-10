Partager







Une visite à la ferme s’impose cet automne.

Que vous désiriez visiter une ferme, pratiquer l'autocueillette de courges et de citrouilles, vous promener dans des sentiers avec un alpaga ou vous perdre dans un labyrinthe géant, tout est possible grâce à ces six adresses.

Chevaux, cochons, alpagas, moutons, chèvres et bien plus promettent de répondre à votre dose quotidienne de zoothérapie.

Voici donc 6 fermettes à moins d’une heure de Montréal où voir des animaux cet automne.

À seulement 20 minutes de Montréal, la ferme Quinn est un sanctuaire d’animaux de la ferme. Citrouilles, courges, pommes sont disponibles pour l’autocueillette ces temps-ci. D’ailleurs, la cueillette de maïs à éclater commencera au début novembre. C’est l’endroit parfait pour une journée riche en activités. Les chiens ne sont pas admis sur le site.

2495, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot

À environ 40 minutes de Montréal

Avec plus de 100 alpagas, un lama et de nombreux canards, cette ferme du Mont Saint-Hilaire est une des plus grosses fermes d'alpagas au Québec. Cette destination de choix propose de nombreuses activités comme des balades dans un boisé avec un alpaga et du yoga en compagnie de nombreux alpagas.

1235, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

À environ 50 minutes de Montréal

Plus de 114 acres de terrain dévoilent des animaux en liberté qui contribuent à l’équilibre écologique de l’endroit. Tous les animaux vivent à l’extérieur, sur pâturage. Une visite à cette fermette vous permettra de vivre une expérience à la ferme complètement authentique.

398, route du Canton, Brownsburg

À environ 1h10 de Montréal

Cette ferme pédagogique et cette papillonnerie rassemblent les amoureux d’animaux. Plusieurs animaux différents se retrouvent à la ferme, tels que des poules, des cochons, des chèvres, des moutons, d'adorables petits lapins et bien plus encore. C’est à l’intérieur d’une volière spécialement aménagée que vous pourrez admirer la beauté de plus de 500 papillons d’ici et d’ailleurs qui tourbillonnent en liberté. Un arrêt s’impose.

1001, rue Patrick-Farrar, Chambly

À environ 20 minutes de Montréal

Située au bord du lac des Deux Montagnes, cette ferme écologique est idéale pour venir rencontrer vaches, moutons, cochons, poules et chèvres. Le site est enchanteur et vous promet une journée mémorable.

183, chemin du Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds

À environ 45 minutes de Montréal

La ferme Forget prouve qu’il ne faut pas aller bien loin pour profiter de la ferme. En effet, cette ferme située à Laval propose une expérience authentique à la ferme. Avec son labyrinthe de maïs géant, des courges et des citrouilles disponibles pour l’autocueillette et sa belle fermette, cette adresse vous promet une journée bien remplie.

7901, avenue Marcel-Villeneuve, Laval

À environ 30 minutes de Montréal

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s