Amouranth réintègre Twitch, mais est toujours bannie de TikTok et Instagram

Twitch a débloqué le compte de la populaire streameuse Twitch après une interdiction qui aura duré trois jours durant le weekend.

Selon DotEsports et Kotaku, Amouranth a aussi été bannie sur les plateformes Instagram et TikTok, et ses accès sont toujours suspendus au moment d'écrire ces lignes.

Sur Twitter, Kaitlyn « Amouranth » Siragusa a avoué ne pas savoir pourquoi elle avait été bannie de Twitch. Instagram et TikTok n'ont pas offert d'explications sur sa suspension non plus.

If you find out please let me know — Amouranth (@Amouranth) October 8, 2021

La streameuse est l'une des plus populaires de la plateforme Twitch. Ce n'est pas la première fois qu'elle est suspendue, non plus. Selon Dexerto, il s'agit de sa cinquième suspension de la plateforme, même si elle fait partie du programme de partenaires du service.

Amouranth était de retour sur Twitch ce matin en direct du gym, mais sa diffusion s'est abruptement arrêtée. Certains membres de sont chat soupçonnent qu'elle a encore été bannie, mais la diffusion roule à nouveau sans problème.

Selon Twitch Tracker, la chaîne d'Amouranth compte plus de 4 millions d'adeptes.

