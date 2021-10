Lupin: un voleur se blesse et se fait prendre en essayant d’imiter Assane Diop

Partager







On a beau se faire dire à profusion de ne pas reproduire ce que l’on voit à la télévision, un aspirant voleur a fait exactement le contraire en essayant d’imiter Assane Diop, le héros de la série Netflix Lupin, et ce, avec des résultats assez mitigés.

Comme l’a raconté The Guardian, l’individu de 21 ans a ainsi tenté de voler le bar d’un oratoire à Monza, près de Milan en Italie, en camouflant son entrée par effraction, à travers une porte en verre, avec le son des cloches de l’église avoisinante.

Son exécution aurait toutefois laissé à désirer et le gentleman-cambrioleur (du pauvre) se serait blessé au bras sur les éclats de verre de la porte fracassée. Et pour ajouter à l’humiliation, il n’aurait réussi dans son périple qu’à mettre la main sur 21 € et une bouteille d’orangeade.

Une fois arrivé chez lui avec son triste butin, le voleur aurait constaté l’ampleur de ses blessures et appelé des secours.

Après avoir tenté d’expliquer son bras meurtri aux autorités avec une fausse histoire d’agression, l’homme aurait toutefois rapidement fondu en larmes devant les policiers, avouant son vol et racontant que celui-ci avait été inspiré par Lupin, ont rapporté des médias italiens.

Le jeune individu aurait affirmé avoir étudié de près les techniques d’Assane Diop, allant jusqu’à un manteau de cuir similaire à celui du protagoniste pour son mauvais coup.

Rappelons que Lupin, mettant en vedette Omar Sy dans le rôle de Diop, a rencontré un vif succès à l’international, devenant rapidement l’une des œuvres originales les plus regardées de Netflix. Mais, visiblement, l’engouement autour de la série française n’aura pas eu que de bonnes influences...!

