Marine Le Pen se lance sur TikTok et des centaines de personnes font un lipsync de sa première vidéo

Partager







La politicienne Marine Le Pen, qui espère devenir présidente de la France, a lancé son compte TikTok il y a quelques jours, et déjà, des centaines de personnes ont parodié sa première vidéo en faisant un lipsync de celle-ci.

• À lire aussi: François Legault est maintenant sur TikTok et il n'avait qu'une seule chose à vous dire

Le message lancé dans sa première vidéo et sobre et va droit au but : il ne dure que 13 secondes.

«Bonjour à tous, c'est Marine Le Pen. Retrouvez-moi désormais sur TikTok, où je vous ferai partager les meilleurs moments de ma campagne. Et puis je sais que TikTok, c'est les jeunes, et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de propositions à vous faire. À bientôt!» dit-elle, assise sur un fauteuil à côté d'une plante.

Rapidement, des gens se sont mis à la parodier. Plusieurs ont fait une vidéo en mode «duo», en se costumant pour lui ressembler.

D'autres y sont allés de versions plus critiques, par exemple en fixant le vide pendant que la politicienne parlait, ou en enterrant sa voix sous le son d'un malaxeur.

Plusieurs vidéos font aussi référence aux positions de Marine Le Pen sur l'immigration, qu'elle veut réduire «drastiquement», et à des déclarations à l'effet que certains «étrangers» - notamment des étudiants étrangers qui ont terminé leurs études ainsi que des personnes ayant été trouvées coupables de crimes - devraient «rentrer chez eux».

Cinq jours après la mise en ligne de ce premier TikTok, plus de 760 vidéos avaient été faites en reprenant le son de l'enregistrement de Marine Le Pen.

On ne risque pas de voir un phénomène de la même ampleur avec le TikTok du premier ministre François Legault : celui-ci a désactivé l'option qui permet de faire un duo, c'est-à-dire de se filmer en parallèle à sa vidéo pour ensuite partager le résultat.

Avis aux intéressés : on peut toutefois utiliser sa piste audio pour enregistrer sa propre version de son discours.

*

À VOIR AUSSI

7 athlètes qui ont pris une pause pour des raisons personnelles