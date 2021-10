Riders Republic jouable gratuitement jusqu’à demain

Partager







Ubisoft ouvre les portes de Riders Republic tout à fait gratuitement, jusqu’à demain matin très tôt, pour les joueurs PC. Ce sera l’occasion de se donner une bonne idée du jeu avant de l’acheter.

• À lire aussi: Les 15 plus gros jeux de l’automne sur PlayStation, Xbox, Switch et PC

• À lire aussi: Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC d’octobre 2021

La sortie de Riders Republic est prévue à la fin du mois, le 28 octobre, et pour les curieux sur PC, il sera possible d’essayer dès mardi ce jeu tout à fait délirant. Depuis 3h ce matin, il est donc possible d’essayer le jeu de course multisports pendant 24 heures.

Outre le mode carrière solo, les modes multijoueurs sont mis à la disposition des joueurs. Bref, beaucoup de contenu à essayer pendant les quelques heures restantes à l’essai gratuit. Pour installer le titre, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Riders Republic est attendu le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Google Stadia.

À VOIR AUSSI

s

s