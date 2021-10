Un tout nouveau Randolph Pub Ludique ouvre ses portes à Québec

Partager







Le concept novateur qui invite le public à découvrir de nouveaux jeux à l’aide d’un service d’animation à la table s’amène dans la Capitale Nationale.

Ce sera le nouveau spot ultime à Québec pour passer une soirée de qualité entre amis et pour rire un bon coup.

Dès le lundi 18 octobre, le nouveau Randolph, situé dans un local pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, mettra sa collection de plus de 1000 jeux de société à disposition afin que vous et vos amis passiez une incroyable soirée.

Pour une soirée qui sort de l’ordinaire, Randolph est une valeur sûre. Avec ses animateurs qui se promènent de table en table, vous serez assurés de passer une soirée personnalisée qui répond à vos envies.

Le menu de l’endroit présente des plats gourmands et diversifiés de style pub : burgers, poutines, mac & cheese, mais également des choix plus santé et des plateaux à partager.

Une panoplie de breuvages tels que des cidres, vins, sangrias, potions, cocktails et évidemment des bières de microbrasserie figurent également sur la carte.

Situé dans les Halles Fleur de Lys, ajoutez le 18 octobre au calendrier pour découvrir cette toute nouvelle destination qui promet de vous divertir le temps d’une soirée.

Randolph Pub Ludique

245, rue Soumande, Québec

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s