«Ç'a été vraiment dur»: Anna-Maëlle brise le silence sur la trahison de Tommy-Lee

«Là, je vais un peu mieux, mais ç'a été vraiment dur.»

Même si après la trahison surprise de Tommy-Lee, l’Insulaire Anna-Maëlle avait l’air calme et détendue à la télévision, la réalité et ses sentiments l’ont rattrapée le lendemain. C’est ce qu’elle nous a confié de retour au Québec, quelques jours après la cérémonie de la flamme.

Capture d'écran l'île de l'amour Anna-Maëlle et Tommy-Lee dans la villa de Los Cabos

Pour ceux qui vivent dans une grotte, on parle évidemment ici du plus récent épisode de L’île de l’amour, diffusé dimanche dernier, dans lequel le couple chouchou des téléspectateurs a connu une fin abrupte.

Tommy-Lee a choisi de continuer l'aventure avec une autre fille (Veroniqua), après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il était en couple avec Anna et que sa porte était fermée.

«Non, je ne m’y attendais pas, continue Anna. J’espérais que ça soit OK. On avait eu un petit nuage noir avant l’arrivée des nouvelles filles, mais je ne pensais pas que ça serait assez pour finir ça...» Les heures et les jours qui ont suivi la cérémonie ont été difficiles pour la mannequin de 23 ans.

«Là, j'ai eu le temps de digérer tout ça, et ça va bien. J'ai mes amis, ma famille, j'ai hâte de recommencer à travailler.»

De «vrais sentiments»

Même s’il s'agit d’un jeu, la jeune femme nous a assuré que ce qu’elle ressentait pour le grand brun n’était pas de la mise en scène.

«Moi, tous mes sentiments étaient vrais. Et je ne pense pas que Tommy les ai fakés non plus.»

Anna est quand même ouverte à discuter avec son «ex» dans un futur plus ou moins lointain: «Ben, c’est sûr que s’il est ouvert à ce qu’on se reparle après l’aventure, je pense que j’aimerais ça. Dans la vie quand tu finis une relation, ça se finit pas d’un coup parce que l’autre arrive devant toi avec une autre fille... Tu as le temps de te parler.»

Anna souhaite bonne chance à Tommy, mais n’espère quand même pas que ce soit lui qui gagne le show. «Je pense et j’espère que ça se jouera entre Arielle et Benjamin, ou entre Sandrine et Samuel.»

