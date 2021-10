Call of Duty: un nouvel outil anti-triche déployé dans la prochaine mise à jour de Warzone

Partager







Activision a présenté Ricochet Anti-Cheat, un nouveau système anti-triche qui a pour but de dissuader et bannir les tricheurs qui sévissent dans Call of Duty: Warzone. L'outil sera déployé dans la prochaine mise à jour prévue prochainement.

Dans un communiqué publié mercredi, Activision a d’abord expliqué le fonctionnement du nouveau système. Une fois installé sur l’ordinateur, Ricochet Anti-Cheat surveillera, au niveau du noyau du système d’exploitation du PC, si des applications tentent de manipuler ou interagir avec Warzone, allant même jusqu’à analyser les pilotes de carte de graphique.

Activision a tenu à rassurer les joueurs que leurs vies privées ne seront pas compromises. Ricochet Anti-Cheat ne sera actif que lorsque Warzone est en marche, selon ce qu’on peut lire dans le communiqué. « Assurer la confidentialité des joueurs est extrêmement important, et la possibilité d'un tel pilote pourrait effrayer certains utilisateurs », a avoué la compagnie.

Ricochet Anti-Cheat inclura également « de nouveaux outils côté serveur qui surveillent les analyses pour identifier la tricherie, des processus d'enquête améliorés pour éliminer les tricheurs, des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes, et plus encore ».

Bien que le pilote, qui n'est qu'une partie de Ricochet Anti-Cheat, ne sera disponible que sur PC, les joueurs sur console jouant en cross-play contre des gens sur PC en bénéficieront quand même.

L'outil sera lancé en parallèle à la mise à jour Pacific pour Warzone plus tard cette année. Call of Duty: Vanguard bénéficira de Ricochet à une date ultérieure.

La tricherie, un fléau dans Warzone

La présence des tricheurs est un problème considérable pour Call of Duty: Warzone sur PC, depuis le lancement du jeu en mars 2020. La dernière vague de bannissement de comptes, qui a eu lieu en début septembre, avait éliminé 50 000 tricheurs alors que plus de 100 000 comptes venaient tout juste d'être supprimés. Selon Polygon, Raven Software aurait banni à ce jour plus de 600 000 comptes liés à la triche.

« L'engagement de l'équipe Ricochet Anti-Cheat est la poursuite incessante du fair-play », a déclaré Activision dans le communiqué. « Nous sommes dévoués et déterminés à faire évoluer le système Ricochet Anti-Cheat au fil du temps, en luttant pour la communauté contre ceux qui visent à gâcher son expérience de jeu. »

