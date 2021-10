Ce film d'horreur a été écrit par une intelligence artificielle et le résultat est totalement chaotique [VIDÉO]

Partager







Netflix a tenté une expérience assez comique: demander à un bot, donc à une intelligence artificielle, d'écrire le scénario d'un film d'horreur. Le résultat est...spécial.

Même si le film comporte bon nombre de clichés, il offre des dialogues aussi absurdes que drôles, dignes des plus grands titres du genre. Un style visiblement assumé par Netflix, qui a mis le court-métrage en ligne sur l'une de ses chaînes YouTube avec sous-titres pour souligner les dialogues totalement dingos.

«Mr Puzzles Wants You To Be Less Alive» a été conçu par une machine qui a visionné plus de 400 000 heures de films d'horreur. Le court-métrage démarre avec une femme, qui a une «beauté extérieure et du sang intérieur», suspendue à une corde au-dessus d'un parterre de tronçonneuses. Un personnage avec un masque lui propose des énigmes à la SAW auxquelles elle doit répondre pour survivre.

La prémisse peut vous sembler logique, mais le résultat est purement chaotique.

Au final, le court-métrage est quand même réussi, car on reconnaît facilement plusieurs clichés de films d'horreur ainsi que des références populaires.

Voici Mr Puzzles Wants You To Be Less Alive

Nos phrases préférées du film:

« Do not kill me please, I have several families »

« I don't know houses, I am a virgin »

« God will be my coworker now »

« I should be at sexy summer camp »

« The detective trips because he is mostly whiskey »

Bref, vous comprenez.

Netflix a travaillé avec Keaton Patti, auteur d'un livre «I Forced a Bot to Write This Book: A.I. Meets B.S.», où il force une machine à ingérer massivement des écrits d'humains pour en produire des dialogues ou des textes complètement impertinents et humoristiques.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Netflix s'essaye aux scénarios générés par une intelligence artificielle. Sa chaîne YouTube Netflix is a Joke propose d'autres petits films écrits par un bot.

