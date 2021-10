PS VR: trois jeux gratuits dès novembre pour fêter les cinq ans du système

Partager







Chaque jour, quelque chose vient inévitablement nous faire réaliser que l’on ne rajeunit pas. Aujourd’hui, ce rappel nous arrive directement de chez Sony, qui fête ce mercredi les cinq ans du PlayStation VR.

Lancé le 13 octobre 2016, le système de réalité virtuelle de PlayStation offre à ce jour plus de 500 jeux et expériences adaptés pour le casque, avec autant des franchises majeures comme The Elder Scrolls, Hitman et Resident Evil, que plusieurs titres indépendants qui ont su faire leur place avec les années. Avez-vous déjà entendu parler de Beat Saber? Oui? Bon, vous voyez ce que l’on veut dire!

Pour célébrer l’anniversaire, Sony offrira notamment trois jeux gratuits PS VR «en bonus» aux membres PlayStation Plus «à partir de novembre».

Est-ce que cela veut dire que les abonnés du service en ligne de Sony auront droit à trois nouveaux jeux de réalité virtuelle mensuellement dès le mois prochain? Ce n’est pas encore complètement clair. Cela dit, on doit au moins s’attendre à trois titres sans frais en novembre... ce qui est déjà pas mal du tout.

Les jeux PS VR les plus populaires dévoilés

Toujours dans le cadre des festivités du cinquième anniversaire du PlayStation VR, Sony a également partagé ce mercredi sur son blogue différentes statistiques intéressantes au sujet de son système de réalité virtuelle.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment les cinq jeux les plus populaires de la plateforme au monde:

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 Biohazard

Plus spécifiquement en Amérique du Nord, la sélection des titres les plus joués est similaire, mais diffère quelque peu:

Rec Room

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Job Simulator

Firewall Zero Hour

Par ailleurs, pour celles et ceux qui aimeraient se plonger encore davantage dans les célébrations des cinq ans du PS VR, notons que Sony a interviewé, toujours sur son blogue, plusieurs artisans de l’industrie, qui partagent différentes anecdotes au sujet de la plateforme. Une lecture intéressante, tout particulièrement si la réalité virtuelle vous passionne.

