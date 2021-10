Battlefield 2042 dévoile son mode Hazard Zone [VIDÉO]

Partager







DICE et EA dévoilent un dernier mode avant la sortie de Battlefield 2042, dans lequel le travail d’équipe sera priorisé. Hazard Zone aura un style de jeu un peu différent de tout ce qui a été fait dans la série jusqu’à présent.

Plusieurs équipes de 4 joueurs devront explorer les vastes cartes du jeu et amasser les disques de données éparpillés. Les équipes s’affronteront non seulement entre elles, mais auront aussi à confronter des intelligences artificielles qui défendent les disques de données ainsi que les forces de la nature.

Comme le démontre la bande-annonce, les gagnants ne seront pas déterminés par le nombre de morts, mais seront plutôt ceux qui réussiront à s’extraire de la zone de guerre avec les disques. L’équipe qui parviendra à s’en sortir pourra convertir les objets amassés en argent à utiliser sur le marché noir afin d'obtenir des mises à niveau pour son équipement et son spécialiste.

DICE insiste que le mode Hazard Zone n’est pas un «Battle Royale». Contrairement aux autres modes de jeux qui rassemblent plus de 128 joueurs, il ne comptera que 24 joueurs sur PS4 et Xbox One et 32 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce qui amènera certainement un rythme de jeu beaucoup moins chaotique.

La sortie de Battlefield 2042 est prévue pour le 19 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

