Daniel Craig dit fréquenter des bars gais depuis des années pour éviter les «machos agressifs»

Partager







Ce n’est pas parce que Daniel Craig incarne James Bond à l’écran qu’il aime pour autant se tenir avec des «machos agressifs».

• À lire aussi: Tom Hardy, le prochain James Bond?

• À lire aussi: Daniel Craig est triste de ne pas avoir pu garder le bolide de 007 après le tournage

C’est précisément pour éviter ces derniers que l’acteur britannique dit fréquenter des bars gais «depuis aussi longtemps [qu’il se] souvient», comme il l’a confié dans le plus récent épisode du balado Lunch with Bruce.

«L’une des raisons, c’est que je ne me fais pas prendre dans des bagarres aussi souvent dans les bars gais, parce que les machos agressifs dans les bars hétéros, j’ai fini par en avoir vraiment marre», a-t-il précisé dans l’entrevue, comme le rapporte le New York Daily News.

Craig a ensuite mentionné que, plus jeune, même s’il ne souhaitait pas se bagarrer, il s’était souvent retrouvé dans des situations où il s’était fait frapper dans des bars, ce pourquoi il avait commencé à sortir dans des établissements gais.

«C’était juste une bonne place où aller. Tout le monde était relax, tout le monde. Tu n’avais pas vraiment à affirmer ta sexualité. C’était correct. Et c’était un endroit très sûr», a-t-il mentionné, ajoutant qu’il y avait aussi «rencontré des filles» recherchant le même genre d’ambiance respectueuse.

«Il y avait beaucoup de filles qui y étaient pour les mêmes raisons que moi. C’était en quelque sorte... un motif ultérieur», a indiqué l’acteur.

Avec No Time to Die, paru plus tôt en octobre au cinéma, Daniel Craig doit accrocher pour de bon le costume de James Bond. Apparu pour la première fois dans le rôle en 2006 pour Casino Royale, le Britannique a ensuite tourné quatre autres films dans la peau du célèbre agent secret. Pour le moment, on ne sait toujours pas qui lui succédera en tant que 007.