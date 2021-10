Un chauffard doit se faire amputer les parties après un accident de la route

Partager







En 2014, Paul Berry a appris sa leçon à la dure quant aux danger de l’alcool au volant. Il s'est fait amputer le pénis et l’un de ses testicules.

Suite à un long processus afin d'accepter sa situation et dans le but de sensibiliser les gens à la cause, l'Américain est maintenant prêt à partager son histoire.

L'accident

Après avoir bu quelques verres un soir de 2014, Paul décide de se rendre au domicile de sa copine en Illinois vers 2h du matin. Mais sous l'influence de l'alcool, l’homme aujourd’hui âgé de 29 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a été projeté par la fenêtre.

Résultats: fracture du cou, de la mâchoire, des hanches, du bassin, du nez en plus d’avoir des lésions cérébrales. La totale quoi.

Et comme si ce n’était pas assez, son pénis et l’un de ses testicules ont été grièvement blessés lors de l’impact alors que la voiture vidée de son conducteur a roulé sur ses parties génitales.

Après plusieurs tentatives pour reconstruire le testicule détruit, les médecins ont abandonné le projet.

«Ils devaient amputer [mon engin]. C’est comme s’ils avaient coupé un arbre et sa souche», raconte Paul.

L'homme est tout de même en bonne santé et profite aujourd'hui de la vie avec ses chiens.

Si vous ne voulez pas vous ramassez comme Paul et vous faire couper la souche, ne conduisez pas en état d’ébriété. Vous avez beaucoup à y perdre.

