Un marché d’Halloween éphémère débarque sur la Rive-Nord de Montréal

Partager







Le marché du Crépuscule donne rendez-vous aux adeptes de la «spooky season» dans le cadre d’un événement parfait pour Halloween.

Les exposants de ce marché unique en son genre offrent des produits uniques et locaux qui s’inscrivent parfaitement dans la thématique d’Halloween.

Vêtements vintage, décoration d’Halloween, bijoux uniques, illustrations, produits cosmétiques et bien plus seront disponibles pour la vente lors de cet événement qui se tiendra les 30 et 31 octobre prochains.

Il y aura aussi du tatouage et de la cartomancie sur place. L'évènement se déroule à l'intérieur et est accessible à tous.

La boutique en ligne Haus of 19 est derrière l’organisation de la première édition de cet événement.

La toute première édition du marché se tiendra dans l’Église Sainte-Thérèse d’Avila et mettra de l’avant près de 40 artisans et entreprises dits plus marginaux.

Les noms des exposants continuent d’être annoncés sur la page Instagram du Marché du Crépuscule.

Pour profiter de cet événement unique et pour faire un maximum de trouvailles, donnez rendez-vous à votre gang les 30 et 31 octobre prochains.

Marché du Crépuscule

Samedi 30 octobre 12h à 21h

Dimanche 31 octobre 11h à 16h

10, rue de l'Eglise, Sainte-Thérèse

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s