Voyez enfin le nouveau clip d'Adele réalisé par Xavier Dolan

L'attente est (enfin!) terminée: Adele vient de lancer sa nouvelle chanson, Easy On Me, et le clip qui l'accompagne, signé Xavier Dolan.

À la fin du clip, d'une durée de 5 min 31, on entend une voix qui semble être celle du cinéaste québécois.

Moins de 30 minutes après sa mise en ligne, le clip avait été vu plus de 530 000 fois sur YouTube.

Tourné au Québec

Le clip aurait été tourné dans les Cantons-de-l’Est, rapportait La Presse la semaine dernière. La vedette aurait, notamment, tourné des scènes dans un vignoble, en septembre dernier.

Des images en noir et blanc du clip avaient été diffusées la semaine dernière.

C'est la deuxième fois qu'Adele collabore avec Xavier Dolan. C'est le Québécois qui a réalisé le clip de la chanson Hello (avec le fameux flip phone qui a tant fait jaser en 2015), qui a été vu près de 2,9 milliards de fois sur YouTube.

Le prochain album de la chanteuse britannique, qui s'intitulera 30, sortira le 19 novembre prochain. Le titre fait référence à son âge quand elle a commencé à travailler sur cet album, il y a trois ans.