Charlie Rocket, l’influenceur américain qui change des vies... à bord de son autobus

Partager







On pourrait faire un film sur la vie de l'influenceur Charlie Rocket!

Millionnaire et autodidacte, ce survivant a déjà traversé les États-Unis à vélo. L'entrepreneur et ex-vedette du hip-hop, qui a survécu à une tumeur au cerveau, parcourt maintenant les routes américaines pour redonner au suivant.

À bord de sa Dream Machine, il réalise les rêves de gens dans le besoin qu'il croise sur son chemin.

Il y a une vingtaine de jours, il a quitté Los Angeles à la recherche de personnes à qui donner un coup de pouce. Il documente ses rencontres sur les réseaux sociaux et il amasse des fonds pour poursuivre son aventure.

• À lire aussi: La ville de Portland inaugure le pont Ned Flanders pour encourager les gens à être gentils

• À lire aussi: Des enfants se mobilisent pour aider Guy A. Lepage et ça l’émeut

Si, au départ, ces bonnes action étaient modestes, elles ont vite pris de l'ampleur!

Il est d'ailleurs le genre de gars qui n'a pas peur de se dépasser et de repousser les limites. La preuve: il a déjà gagné un Grammy avec 2 Chainz, grâce à sa compagnie Street Excs, et il a perdu 120 lb en à peine un an.

Et comme si ce n'était pas assez: il dépense aujourd'hui des milliers de dollars pour faire du bien autour de lui.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s